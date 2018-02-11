На Львовщине неизвестные осквернили памятник Тарасу Шевченко (фото)

Злоумышленникам грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В городе Стрый Львовской области неизвестные отбили и похитили голову бронзового памятника Тарасу Шевченко, который установлен в городском парке культуры им. Т.Шевченко.

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Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, информация об инциденте поступила к местным правоохранителям сегодня, 11 февраля, в 13.40. "Злоумышленники отбили и похитили голову бронзового памятника. Время совершения правонарушения и причастные к этому лица - устанавливаются", - отметила Добровольская.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Справка. В городе Стрый Львовской области в 1958 году на территории парка был открыт бронзовый памятник Тарасу Шевченко на бетонном постаменте. Памятник представляет собой фигуру Шевченко в полный рост, одетого в длинный, ниже колен, плащ и с книгой в левой руке. Считается, что этот памятник - один из первых памятников Тарасу Шевченко во Львовской области, открытых после Второй мировой войны.

Как сообщал УНИАН, в марте прошлого года на Харьковщине вандалы осквернили памятник воинам АТО.