В Украину придут дожди

Завтра в Украине ожидается облачная погода. В северных, центральных и восточных областях временами дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня на большей части территории страны туманы. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8°, на побережье морей до 10°, в Карпатах и местами на севере Левобережья 0-5° тепла; днем 6-11°, в южной части местами 12-16° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

25-26 ноября - облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только ночью в восточной части небольшой дождь. Местами туман. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в восточной части и в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 3-8°; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, в южной части 10-15°.

27-28 ноября - без существенных осадков, только в северных и местами центральных областях небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура ночью 0-6° тепла; днем 3-9° тепла, на крайнем юге и западе страны до 10-12°.

В Киеве и области в пятницу ожидается облачная погода, дождь (днем небольшой). Ночью и в первой половине дня туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 8-10°; по области ночью 3-8° тепла, днем 6-11°.

25-26 ноября - облачно с прояснениями. Без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

Днем 27 и ночью 28 ноября небольшой дождь, в остальное время без существенных осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°.