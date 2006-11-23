С Южного железнодорожного вокзала Киева эвакуировали пассажиров и персонал

В среду в 5.45 в Киеве в милицию позвонил по телефону неизвестный и сообщил, что в помещении железнодорожного вокзала Южный станции Киев-пассажирский заложена взрывчатка.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, на время обследования из вокзала было эвакуировано около 200 пассажиров и обслуживающий персонал. Взрывоопасные предметы не обнаружены.