С Южного железнодорожного вокзала Киева эвакуировали пассажиров и персонал
12:36, 23 ноября 2006Общество
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Неизвестный позвонил на рассвете
В среду в 5.45 в Киеве в милицию позвонил по телефону неизвестный и сообщил, что в помещении железнодорожного вокзала Южный станции Киев-пассажирский заложена взрывчатка.
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, на время обследования из вокзала было эвакуировано около 200 пассажиров и обслуживающий персонал. Взрывоопасные предметы не обнаружены.
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