В Тернополе с 10 февраля на неделю приостанавливают учебу в школах из-за роста заболеваний ОРВИ

Комиссия обязала в местах массового скопления людей ввести масочный режим.

В Тернополе из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ с понедельника, 12 февраля, приостанавливаются занятия в общеобразовательных школах.

Читайте такжеГрипп в столице: 57 киевских школ закрыли на карантин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение сегодня приняла комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тернополе.

При этом занятия в спортивных, художественных школах и других заведениях внешкольного образования приостанавливается с 10 февраля.

По словам начальника управления образования и науки горсовета Ольги Похиляк, на сегодняшний день уже пять школ закрыты на карантин из-за повышения уровня заболеваемости учеников ОРВИ и дальше наблюдается тенденция к увеличению количества больных.

Возобновить занятия в школах планируется с 19 февраля.

В дошкольных учебных заведениях занятия будут продолжаться.