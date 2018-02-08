Нацагентство по возврату активов объяснило причину "вторжения силовиков" в офис "Вестей"

По словам главы агентства, его ведомство на протяжении 4 месяцев вело переговоры с владельцами помещений, однако без поддержки силовиков коммуникация с ними не работала.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), во исполнение решения следственного судьи Печерского суда, сегодня, 8 февраля, передало помещения на трех этажах в торгово-развлекательном центре «Гулливер», которые принадлежат компании «Юнисон групп» связанной с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко, управляющей компании «Бизнес-центр «Навигатор».

Читайте также"Гроши" рассказали, как в Нацсовете по телевидению по заказу атакуют телеканалы Об этом в ходе брифинга сообщил председатель АРМА Антон Янчук, комментируя ситуацию с проникновением представителей силовых структур в помещения медиахолдинга "Вести".

«Нацагентством во исполнение решения следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 сентября 29017 год были приняты в управление три этажа (31-33) в торговом центре «Гулливер», переданы эти помещения в управление управляющей компании на основании договора управления», - сказал он.

Глава АРМА отметил, что собственники и пользователи указанных помещений были поставлены в известность относительно прав Нацагентства по управлению помещениями еще в октябре 2017 года.

«Коммуникация с собственником длится более 4-х месяцев. На протяжении этого времени представители Нацагентства в галстуках, а не в бронежилетах пытались найти общий язык относительно порядка выполнения постановления», - сказал Янчук.

Он отметил, что представители АРМА пытались на протяжении этого времени несколько раз войти в помещение ТРЦ, но попытки были неудачными.

Янчук добавил, что сегодня помещения были переданы в управления АРМА благодаря силовой поддержке правоохранительных органов, так как без такой поддержки коммуникация с собственниками не работала.

«Любые противодействия со стороны АРМА являются контрпродуктивными для собственника, все мероприятия по управлению являются временными, управление действует до тех пор, пока действует соответствующее решение суда», - отметил он.

При этом глава АРМА отметил, что пользователи помещений могут заключить с управляющей компанией договор аренды, и уплачивать арендную плату в бюджет.

«Речь не идет ни о каких преградах для деятельности тех, кто находится в этих помещениях», - подчеркнул он, при этом он отметил, что пользователи помещений могут получить от управляющей компании даже более лояльные условия аренды.

По словам Янчука, дальнейшая судьба помещений будет решена после закрытия уголовного дела в отношении их собственников.

Он также отметил, что собственники могут обратиться в суд для обжалования действий АРМА.

Ранее в редакции газеты «Вести» сообщили, что сегодня «около шести часов утра представители Главной военной прокуратуры, не менее 50 бойцов службы охраны правопорядка, представители АРМА (Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений), компании «бизнес-центр Навигатор», а также неустановленные лица в гражданской одежде и балаклавах вторглись в офис, заблокировав вход журналистам радио Вести, прибывшим на рабочие места к утренней смене. Не были допущены к рабочим местам также журналисты газеты «Вести» и online-изданий медиахолдинга».

Юрисконсульт медиахолдинга «Вести Украина» Юрий Мостовенко назвал «вторжение силовиков» в помещения холдинга в бизнес-центре «Гулливер» «актом вандализма и рейдерством».

Как сообщал УНИАН, 14 июля 2017 года представители правоохранительных органов в рамках "второй волны" расследования по делу преступной организации "Януковича-Клименко" провели 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко и членам его семьи, в том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи.

Выявлено, что в течение 2011 года и по январь 2014 года из Украины было выведено в офшоры более 788 млн долларов, а общая сумма украденных Клименко денежных средств составляет 12 млрд долларов.

6 октября главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что арестованное имущество Клименко по решению Печерского райсуда Киева передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.