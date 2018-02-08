Обыски в "Вестях": силовики заблокировали работу, журналисты заявляют о "рейдерстве"

В «Вестях» заявляют о «прямом препятствовании журналистской деятельности» и о том, что «против журналистов радио и газеты «Вести» применили слезоточивый газ».

Юрисконсульт медиахолдинга «Вести Украина» Юрий Мостовенко назвал «вторжение силовиков» в помещения холдинга в бизнес-центре «Гулливер» «актом вандализма и рейдерством».

Как подчеркнул Мостовенко, медиаресурсы холдинга занимают офис на законных основаниях, поскольку компания заключила договор аренды с собственником этих помещений в рамках действующего законодательства. «Правоотношения по данному договору могут прекратиться на основаниях, предусмотренных законом, договором, либо по решению суда. На данный момент договоры являются действительными и никаких оснований для прекращения их действия не существует. В свою очередь, вторжение в помещение по прямым нормам Конституции Украины возможно лишь на основании решения суда. Такой документ предъявлен не был и, следует полагать, что его не существует. Медиахолдинг «Вести Украина» - законный пользователь помещения в БЦ «Гулливер», а вторжение силовиков является актом вандализма и рейдерством», - заявил юрист.

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В свою очередь, в редакции газеты «Вести» сообщили, что сегодня «около шести часов утра представители Главной военной прокуратуры, не менее 50 бойцов службы охраны правопорядка, представители АРМА (Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений), компании «бизнес-центр Навигатор», а также неустановленные лица в гражданской одежде и балаклавах вторглись в офис, заблокировав вход журналистам радио Вести, прибывшим на рабочие места к утренней смене. Не были допущены к рабочим местам также журналисты газеты «Вести» и online-изданий медиахолдинга».

Как подчеркнули авторы заявления, «зафиксировано прямое препятствование журналистской деятельности представителями властных структур, а неминуемая атака и силовая интервенция стали такими же атрибутами украинской журналистики, как угрозы и обыск. При этом наступление на СМИ осуществляется официально уполномоченными лицами… Во всех помещениях редакции проходит обыск, который сопровождается порчей имущества, взломом дверей, досмотром рабочих столов и личных вещей сотрудников в их отсутствие. Работа издания vesti-ukr.com и бизнес-ресурса ubr.ua ведется удаленно. Работа радио «Вести» невозможна из-за отсутствия доступа к дорогостоящему оборудованию и эфирным студиям, которые оккупированы силовиками. Журналисты лишены права на осуществление законной профессиональной деятельности».

В заявлении отмечается, что адвокатам холдинга «отказано в переговорах, офис закрыт на вход для любого представителя медиакомпании, что снимает с нападающих любые ограничения на совершение противоправных действий в арендуемых холдингом помещениях. Ввиду отсутствия наблюдателей возможны последующие провокации и обвинения журналистов. При этом право холдинга на пользование арендуемыми помещениями подкреплено соответствующим решением суда».

В холдинге связывают силовую атаку со стороны Главной военной прокуратуры и АРМА циклом публикаций о деятельности этих ведомств.

Также в редакции сообщают, что «против журналистов радио и газеты «Вести» применили слезоточивый газ».

Как сообщал УНИАН, 14 июля 2017 года представители правоохранительных органов в рамках "второй волны" расследования по делу преступной организации "Януковича-Клименко" провели 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко и членам его семьи, в том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи. Выявлено, что в течение 2011 года и по январь 2014 года из Украины было выведено в офшоры более 788 млн долларов, а общая сумма украденных Клименко денежных средств составляет 12 млрд долларов.

6 октября главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что арестованное имущество Клименко по решению Печерского райсуда Киева передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Сегодня, 8 февраля, в Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, объяснили, что три этажа в торгово-офисном комплексе переданы управляющей компании во исполнение определения Печерского районного суда Киева.

"8 февраля благодаря совместным действиям Главной военной прокуратуры ГПУ и Национальной полиции во исполнение определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 сентября 2017 года вопреки сопротивлению неустановленных лиц все помещения на 31-м, 32-м и 33-м этажах торгово-офисного комплекса «GULLIVER», по адресу: г. Киев, площадь Спортивная, 1А, были фактически переданы в управление Национальному агентству. Сейчас Национальное агентство фактически передало такие помещения в управление управляющей компании в соответствии с заключенным договором управления имуществом", - говорится в сообщении АРМА.

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Нацагентство отмечает, что пока единственным законным владельцем указанных помещений является управляющая компания на основании указанного договора управления имуществом. Соответственно, все препятствия такому управлению являются незаконными и нарушают как права управляющей компании, так и данное решение следственного судьи, что является уголовно наказуемым деянием. В агентстве отметили, что все юридические лица имеют возможность заключить с управляющей компанией соответствующие договоры на аренду помещений.

"Вместе с тем, в настоящее время управляющая компания на основании указанного договора уполномочена на передачу указанных помещений в возмездное пользование всем желающим лицам. Соответственно, лица, которые занимали указанные помещения до их фактической передачи управляющей компании, могут оперативно заключить с ней соответствующий договор аренды, что позволит им находиться там на законных основаниях. в связи с распространением в некоторых СМИ информации о недобросовестных действиях представителей управляющей компании, последней на место событий была вызвана следственно-оперативная группа для выяснения этих обстоятельств в установленном законом порядке", - отметили в агентстве.