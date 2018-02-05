Прокуратура открыла дело из-за визита немецких ультраправых в оккупированный Крым

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что вояж в Крым может иметь для немецких депутатов горькие правовые последствия.

Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию гражданами Германии.

«Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам рассмотрения обращения посольства Украины в Федеративной Республике Германия внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения гражданами Федеративной Республики Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию», - сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранителями установлено, что 3 февраля в нарушение определенного порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, в АР Крым прибыли граждане Федеративной Республики Германия, которые планировали использовать свою поездку для встреч с представителями российской оккупационной власти с целью обсуждения с ними путей налаживания контактов с немецкой стороной. Сейчас проверяются все обстоятельства совершения уголовного правонарушения.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter сообщил, что речь идет о местных немецких политиках из партии «Альтернатива для Германии». Им грозит до 8 лет заключения.

«Безответственный вояж нескольких политиков из партии AfD («Альтернатива для Германии») местного масштаба на незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно», - отметил украинский дипломат.

Напомним, по данным российских СМИ, 4 февраля в оккупированный Крым прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ, среди которых депутаты от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Депутаты заявили, что их не беспокоят угрозы Киева запретить им въезд в Украину.