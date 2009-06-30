Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,69 грн./долл., что на 0,4% дешевле, чем 29 июня, продают – по 7,76 грн./долл. (курс продажи почти не изменился со вчерашнего дня).

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,65-7,72 грн./долл., по продаже – 7,73-7,85 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,6% по сравнению с 29 июня и составляет 10,73 грн./евро, продажи – повысился на 0,3%, до 10,93 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,63-10,86 грн./евро, по продаже – в пределах 10,80-11,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 4,5% по сравнению с 29 июня и составляет в среднем 0,2345 грн./рубль, продажи – повысился на 0,5%, до 0,2498 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,245 грн./рубль, по продаже – 0,243-0,270 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,69 грн./долл., продают – по 7,76 грн./долл. (курс немного изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,77 грн./евро, что незначительно дешевле, чем вчера, продажи – 10,94 грн./евро, что на 0,9% дороже.

Курс покупки российского рубля в киевских банках понизился на 2,6% по сравнению с 29 июня и составляет в среднем 0,2338 грн./рубль, продажи – повысился на 2,6%, до 0,2514 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,65/7,75 грн., евро – 10,70/10,85 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,63/7,77 грн., евро – 10,50/11,20 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,65/7,75 грн., евро – 10,75/10,88 грн., рубль – 0,243/0,247 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 30 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6303, к евро – 10,755671, к российскому рублю – 0,2452.