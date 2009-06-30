И.о. главы МИД занимался в Греции "Восточным партнерством"
00:31, 30 июня 2009Общество
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Хандогий говорил с британским министром
|Владимир ХАНДОГИЙ
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в ходе встречи обсуждался пакет актуальных вопросов европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Кроме того, стороны рассмотрели возможности углубления сотрудничества в форматах, которые предлагает внешнеполитическая инициатива ЕС „Восточное партнерство”.
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