Суд приговорил создателя финансовой пирамиды к 150 годам заключения

Суд Нью-Йорка приговорил основателя крупнейшей в мире "финансовой пирамиды" Бернарда Мэдоффа к 150 годам тюремного заключения, передает Reuters.

Это максимальный срок, который грозил бывшему главе фондовой биржи Nasdaq, создавшему беспрецедентную в истории финансовую пирамиду объемом 64,8 миллиарда долларов.

Адвокаты, ссылаясь на преклонный возраст подсудимого (71 год), просили суд приговорить его к 12 годам заключения.

Накануне федеральный суд США утвердил конфискацию имущества Мэдоффа на сумму 170 миллиардов долларов (по законам США он обязан возместить сумму до троекратного размера причиненного ущерба).

Мэдофф ранее признался в суде, что в течение 20 лет обманывал инвесторов и регулирующие органы и что он не совершал никаких сделок, а просто перечислял все средства на свой банковский счет, выдавая из него средства по требованию клиентов в виде "прибыли".

В списке обманутых вкладчиков оказались не только самые состоятельные граждане США и знаменитости, но и крупнейшие мировые банки - BNP Paribas, HSBC, Credit Agricole, Societe Generale, Natixis, Nomura, Royal Bank of Scotland, UniCredit.

РИА "Новости"