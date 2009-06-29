При попытке остановить драку в кафе убит милиционер
Удар ножом в сердце
В городе Марганце Днепропетровской области вчера вечером при попытке прекратить бытовую драку убит 22-летний инспектор патрульной службы милиции Сергей БОНДАРЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в ЦОС УМВД Украины в Днепропетровской области.
Как выяснилось в ходе оперативно-следственных действий, драка возникла в одном из кафе города Марганца между двумя компаниями посетителей.
Инспектор С.БОНДАРЕНКО в то время находился в кафе в гражданской одежде, в неслужебное время.
Инспектор милиции попытался прекратить драку между посетителями кафе и получил в ответ удар ножом в сердце.
В Марганец на место происшествия лично выехал начальник милиции Днепропетровской области генерал-майор Анатолий НАУМЕНКО.
По факту преднамеренного убийства возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.