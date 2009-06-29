При попытке остановить драку в кафе убит милиционер

В городе Марганце Днепропетровской области вчера вечером при попытке прекратить бытовую драку убит 22-летний инспектор патрульной службы милиции Сергей БОНДАРЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в ЦОС УМВД Украины в Днепропетровской области.

Как выяснилось в ходе оперативно-следственных действий, драка возникла в одном из кафе города Марганца между двумя компаниями посетителей.

Инспектор С.БОНДАРЕНКО в то время находился в кафе в гражданской одежде, в неслужебное время.

Инспектор милиции попытался прекратить драку между посетителями кафе и получил в ответ удар ножом в сердце.

В Марганец на место происшествия лично выехал начальник милиции Днепропетровской области генерал-майор Анатолий НАУМЕНКО.

По факту преднамеренного убийства возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.