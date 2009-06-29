Встреча по вопросу "газового займа” Украине началась в Брюсселе

Эксперты высокого уровня приступили в понедельник утром в Брюсселе к обсуждению возможности предоставления Украине международного "газового" займа, ситуации с заполнением украинских газовых хранилищ и дальнейших шагов по обеспечению поставок российского газа в Европу через территорию Украины, передает корреспондент РИА Новости.

В созванном Еврокомиссией техническом совещании участвуют представители властей России и Украины, "Газпрома" и "Нафтогаза", а также Всемирного банка, МВФ, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Кроме того, в Брюссель прибыли эксперты европейских газовых компаний.

Российские власти неоднократно обращались к Евросоюзу с предложением подумать о предоставлении Украине синдицированного кредита, выражая готовность войти в такой "международный пул кредиторов"

Хотя Киев вовремя и в полном объеме платит за газ, Москва регулярно высказывает сомнения в платежеспособности Украины, особенно в части закупок для заполнения подземных хранилищ газом, необходимым для обеспечения зимних поставок европейским потребителям.

По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, Украина нуждается в том, чтобы найти системное решение вопроса оплаты российского газа.