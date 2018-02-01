Глава Черновцов освоил профессию кондуктора и услышал общественную оценку своей работы (видео)
22:02, 01 февраля 2018
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Мэр Черновцов поработал кондуктором на нескольких троллейбусных маршрутах города.
Журналисты проводят социальный эксперимент под названием "Мэр под прикрытием". В проекте принимают участие 6 руководителей городов, которые проживут один день в роли рядовых горожан. На этот раз настала очередь мэра Черновцов Алексея Каспрука.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Он замаскировался с помощью усов и поговорил с пассажирами о своей работе. Он отправился работать кондуктром в одном из ретро-троллейбусов города, еще 80-х годов.
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Но кроме комплиментов, услышал мэр и жалобы от горожан. В основном жалобы типичные: на мусор и отсутствие общественных туалетов.
Также не устраивает горожан работа по очистке улиц от снега.
Похвалили же мэра за освещенность улиц и положительную ситуацию с общественным транспортом.
Как сообщал УНИАН, ранее мэр Долины в образе Санты выслушал критику от граждан.
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