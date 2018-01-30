Мэр Долины в образе Санты выслушал критику от граждан (видео)

Мэр Долины посетил горожан в костюме Санта-Клауса и в сопровождении помощника снеговика.

Журналисты проводят социальный эксперимент под названием "Мэр под прикрытием". В проекте принимают участие 6 руководителей городов, которые проживут один день в роли рядовых горожан. На этот раз настал черед мэра города Долина Владимира Гаразда.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мэр Долины посетил горожан в костюме Санта-Клауса и в сопровождении помощника снеговика.

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Он записал их пожелания по улучшению условий проживания в городе в специальную книгу.

Среди уже внедренных мэром инноваций - установление камер видеонаблюдения по всему городу, благодаря чему преступность упала почти вдвое.

В "книгу Санты" попали пожелания относительно реконстукции остальных домов в городе, улучшения освещения на улицах, дорог, а также об отлове бродячих собак.

Правда, не обошлось и без ложки дегтя, некоторые из горожан пожелал мэру на выбираться на следующий срок.

В целом мэр Гаразд остался довольным здоровой критикой и пообещал чаще выслушивать мнение людей.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Тростянца перевоплотился в продавца, чтобы услышать честные оценки своей работы.