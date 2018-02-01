Рыб ждет "блестящий период", а Водолеям придется несладко: астролог рассказал, чего ожидать от февраля

Согласно прогнозу, со сложностями в феврале также могут столкнуться Львы, Тельцы, Раки и Скорпионы.

Февраль будет очень благоприятным периодом для людей, рожденных под знаками Рыб, Дев и и Близнецов, а особенно несладко придется Водолеям.

Как сообщает «Главред», об этом журналистам рассказал астролог Влад Росс. По его словам, у всех неподвижных знаков зодиака будет критический период, поскольку "цепь затмений в этот раз происходит в неподвижном кресте".

Читайте такжеГороскоп на 2018 год: известный астролог рассказал, чего ждать каждому знаку ЗодиакаПо его словам, у Рыб "будет просто блестящий период и для творчества, и для финансовых вложений", они могут встретить большую любовь в дальней поездке.

Девам будет везти в работе, им будут попадаться выгодные деловые партнеры, а также их может ждать расширение сферы деятельности.

"Очень благоприятный период ждет и Близнецов. Особенно им будет фартить в том, что касается дальних поездок и путешествий, образования… То же — у Стрельцов. Однако удачливыми они будут не только в дальних поездках, но и в политике", — добавил собеседник.

Астролог подчеркнул, что "особенно несладко придется Водолеям, февраль у них будет с большим знаком "минус".

"В их жизни в это время могут случаться неожиданные катастрофы,… может рушиться семейная жизнь", — предупредил собеседник.

Согласно его прогнозу, у Львов также могут возникать напряженные ситуации в доме, с близкими и родными, им следует быть очень осторожными на публике. Неблагоприятно складывается ситуация в феврале и для Тельцов, они могут "прогореть" в денежных делах.

"Этот период также сулит мало хорошего Скорпионам. В феврале их могут свергать с должности, увольнять… У Раков могут возникать критические ситуации в дороге, особенно вблизи затмений (с 1 по 6 февраля и с 11 по 16 февраля)", — заявил астролог.

Нейтральные знаки, которым в равной степени будет и везти, и не везти в феврале — это, например, Овны. В феврале их могут ждать судьбоносные встречи со старыми друзьями, людьми из прошлого, и на ровном месте они могут начать создавать с этими людьми новые дела, бизнес.

У Весов февраль будет благоприятным периодом для любви, атмосферных событий, праздников. В это время им стоит ходить на разные увеселительные мероприятия. У них будет плодотворный период в плане творчества. Астролог советует Весам в это время беременеть, заводить детей.

Козерогам в феврале звезды также сулят знак "плюс", и знак "минус". Им может везти в финансовых вопросах и в их деятельности, особенно в первой половине месяца. А вот во второй половине Козерогов могут "кидать", то есть они не смогут должным образом просчитывать все риски для себя.

Ранее нумеролог рассказала, чего стоит опасаться в период так называемого "коридора затмений". Коридором затмений астрологи называют период между лунным затмением 31 января и солнечным 15 февраля. События, которые происходят в этот период, могут оказать судьбоносное влияние на последующие 18 лет жизни.