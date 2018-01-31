Нумеролог рассказала, чего стоит опасаться в период "коридора затмений"

Коридором затмений астрологи называют период между лунным затмение 31 января и солнечным 15 февраля.

Период между лунным затмением 31 января и солнечным 15 февраля - особенно напряженное время. Астрологи называют этот период коридором затмений.

События, которые происходят в этот период, могут оказать судьбоносное влияние на последующие 18 лет жизни, сообщает ТСН.

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"В коридоре затмений необходимо следить за происходящим в своей жизни и прислушиваться к своей интуиции. Ключевое значение будет иметь наше отношение к происходящему. Негативное отношение усугубит положение дел, а способность извлекать из происходящего ценные уроки предоставит новые возможности", - говорится в сообщении.

В этот период следует проявлять осторожность, важные встречи желательно перенести. Если в это время уволиться с работы, то новое место придется искать очень долго.

Также следует внимательнее относиться к своим финансам. Нумеролог советует, не делать больших покупок. Лучше в этот период накапливать средства и отдавать долги.

Если в период с 31 января по 15 февраля разорвать отношения, восстановить их будет практически невозможно.

Как сообщал УНИАН, астрологи рассказали, как лунное затмение повлияет на человечество. У людей могут быть нервные срывы, много негатива и ссор на работе и дома.