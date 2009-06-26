В Ужгороде демонтировали памятник жертвам политических репрессий

Памятник жертвам политических репрессий в Ужгороде демонтировали городские коммунальщики.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщила помощник начальника Ужгородского городского управления ГУ МВД Украины в Закарпатской области Екатерина КИЙОВИЧ.

По ее словам, демонтаж памятника жертвам политических репрессий в Ужгороде осуществили работники Ужгородского коммунального автотранспортного предприятия (КАТП).

К.КИЙОВИЧ рассказала, что на месте демонтажа были обнаружены следы больших грузовиков, поэтому поиском лиц, демонтировавшим памятник, кроме членов следственно-оперативной группы, занимались также работники уголовного розыска Ужгородского горуправления и представители ГАИ. «На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа, а также начальник закарпатской милиции Павел КОНОНЕНКО, начальник Ужгородского горуправления милиции Виталий ШИМОНЯК и его заместители», - уточнила она.

К.КИЙОВИЧ сообщила, что за короткое время было установлено, что частичный демонтаж памятника был осуществлен с помощью крана и грузовика, которые принадлежат Ужгородскому коммунальному автотранспортному предприятию. Еще через час водители этих автомашин давали показания в милиции. Именно они и сообщили, что получили указание о демонтаже от руководителя Ужгородского КАТП Василия ГРАМОТНИКА.

В свою очередь, в Ужгородском городском совете сообщили, что памятник жертвам политических репрессий был демонтирован как незаконный. Об этом заявил пресс-секретарь городского председателя Олег ПОДЕБРИЙ.

По его словам, никакого решения архитектурно-художественного совета города, а также постановления депутатов городского совета о выделении земельного участка под установление памятника нет.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Закарпатская областная организация Украинской народной партии распространила заявление, в котором сообщила об уничтожении памятника жертвам политических репрессий в Ужгороде.

Монумент был установлен и торжественно открыт 5 июня 2008 года.