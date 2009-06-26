На межбанке подскочил евро

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,6630/7,6855, к 12:00 цены выросли до 7,6950/7,7075. К закрытию торговой сессии ценовые уровни достигли значений 7,7050/7,7175 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,6100.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2456/0,2468, к 12:00 цены поднялись до 0,2468/0,2476. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2473/0,2481. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1550 (-0,0850).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4048/1,4050, а к 15:15 выросли до 1,4096/1,4098. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7520/10,7865, к 12:00 цены ушли вверх – 10,7925/10,8105. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,8370/10,8595.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс сегодняшних торгов по доллару составил 767,78 грн. за 100 долл.

Общий объем покупки валюты на межбанке в долларовом эквиваленте составил 238,471 млн. долл., продажи – 259,085 млн. долл., в т.ч.: покупка доллара – 156,537 млн. долл., продажа – 171,430 млн. долл. (курс – 7,6753/7,6802); покупка евро – 23,415 млн. евро, продажа – 29,994 млн. евро (курс – 10,7631/10,8965); покупка английского фунта – 2 млн. 045,7 тыс. фунтов, продажа – 867 тыс. фунтов (курс – 12,7332/12,7352); покупка рубля – 596,566 млн. руб., продажа – 526,473 млн. руб. (курс – 2,4472/2,4557 грн. за 10 руб.).