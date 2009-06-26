В Кременчуге для подростков введут «комендантский час».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на совещании в горисполкоме.

Мэр Кременчуга Николай ГЛУХОВ призвал чиновников срочно принимать необходимые решения в связи с участившимися фактами самоубийств, алкогольного отравления и других хулиганских действий с участием подростков.

Во время совещания заместитель начальника милиции Кременчуга Денис ЗАХАРЧЕНКО заявил, что после 22 часов подростки, которым нет 18 лет, должны находиться дома.

На совещании принято решение, что милиция будет патрулировать как улицы, так и дворы, а также развлекательные заведения. Несовершеннолетних, которые будут находиться там без присмотра, милиционеры готовы доставлять в райотделы, а потом, если за ними не придут родители, в приюты. На самих родителей органы правопорядка будут составлять протоколы и накладывать штрафы.