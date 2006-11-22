Буша грабят со всех сторон

Старшую дочь президента США ограбили во время ужина в ресторане в Буэнос-Айресе. Сотовый телефон и дизайнерскую сумочку умыкнули прямо из-под носа агентов секретной службы. Одновременно на Гавайях был сильно избит и ограблен личный помощник Джорджа Буша. Спецслужбы считают это происками врагов президента.

Старшую из дочерей-двойняшек президента США – Барбару Буш обокрали во время ее поездки в Аргентину. Как стало известно во вторник телекомпании ABC из источников в спецслужбах, 25-летняя Барбара Буш была обворована в первый же день своего пребывания в латиноамериканской стране, куда она вместе с сестрой Дженной Буш прилетела с двухнедельным визитом.

По некоторым данным, после размещения в гостинице и осмотра городских достопримечательностей Буэнос-Айреса сестры направились в один из фешенебельных ресторанов столицы, расположенном в районе Сан-Тельмо. Далее, как отмечает ABC, Барбара и Дженна заказали блюда и спокойно отужинали.

Барбара Буш

Переполох начался в конце вечера, когда старшая из сестер обнаружила пропажу мобильного телефона и дамской сумочки-кошелька, внутри которого были только кредитки и косметика.

У Дженны Буш похитители ничего не взяли.

Охрана президентских дочерей, состоящая из агентов секретной службы, поспешила отчитаться, что никого подозрительного в ресторане замечено не было и они не знают, каким образом исчезли личные вещи Барбары Буш. В свою очередь, официальные представители секретной службы и аппарата первой леди США Лоры Буш от комментариев отказываются, несмотря на то, что это уже второй неприятный случай, касающийся безопасности членов президентского окружения.

Так, накануне был избит чиновник Белого дома, сопровождавший президента Джорджа Буша во время официального визита на Гавайи.

По информации Hawaii Channel, Грег Питтс, глава управления Белого дома по организации поездок президента США, был избит и ограблен в Вайкики – пригороде столицы Гавайев Гонолулу. Питтс сопровождал президента США в ходе его восьмидневного азиатского турне, по окончании которого Джордж Буш заехал на Гавайи.

На Питтса напали при выходе из ночного клуба, где, как объяснил сам пострадавший местным полицейским, он «проводил свое личное свободное время». По всей видимости, сотрудник президентской администрации довольно сильно пострадал, так как был госпитализирован и не вернулся в Вашингтон вместе со всей делегацией. По данным гавайских СМИ, пострадавшего на улице заметили прохожие – Питтс лежал в луже крови. По предварительным данным, трое грабителей избили помощника президента США, отобрали у него бумажник, телефон и паспорт.

Несмотря на то что в случаях ограбления Барбары Буш и Грега Питтса не нашлось ни одного свидетеля, следователи инициировали расследование и не теряют надежды найти похитителей.

По некоторым данным, воры осознанно выбирали своих жертв и действовали не столько из желания поживиться ценными вещами, сколько из идеи «обделить» кого-то близкого к президенту США, передает телекомпания ABC.

Газета.ру