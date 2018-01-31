"Человек-легенда, человек-подвиг": Турчинов прокомментировал смерть украинского космонавта Леонида Каденюка

Секретарь СНБО подчеркнул, что Каденюк сделал чрезвычайно много, чтобы Украина оставалась космическим государством.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал смерть первого космонавта в истории независимой Украины Леонида Каденюка невероятной утратой для всей страны.

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте СНБО.

Турчинов выразил соболезнования родным и близким Каденюка в связи с его смертью.

«Сегодня от нас ушел первый украинский космонавт Леонид Каденюк - человек-легенда, человек-подвиг. Он всю жизнь посвятил Украине и очень много сделал для того, чтобы она оставалась космической державой», - отметил он.

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«Новость о его внезапной смерти невозможно осознать. Это невероятная утрата для всей Украины. Искренне соболезную родным и близким. Вечная память», - подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщил вице-президент Ассоциации народных депутатов Украины Александр Костюк, Каденюк «умер сегодня утром во время прогулки в парке «Царское село». При этом добавил, что «это внезапная смерть».

Герой Украины Каденюк родился 28 января 1951 с. Клишковцы Хотинского района Черновицкой области. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 осуществил космический полет на американском МТКК «Колумбия» миссии STS-87.

Во время полета он выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох. Основная цель проведения экспериментов - изучение влияния состояния невесомости на фотосинтетический аппарат растений, на оплодотворение и развитие зародыша, на экспрессию генов в тканях сои и репы, на содержание фитогормонов в растениях репы, на углеводный метаболизм и ультраструктуры клеток проростков сои, на процесс поражения проростков сои патогенным грибом фитофторы. Тогда впервые в космосе побывали Государственный герб, украинский флаг и прозвучал Гимн Украины.