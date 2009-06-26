В БТА Банке (Украина) не хотят страдать от казахских проблем

Заместитель председателя правления ОАО "БТА Банк" (Украина) Наталья СЕРГЕЕВА назвала основной причиной претензий на этот украинский банк со стороны "БТА Банка" (Казахстан) внутренние экономические проблемы и политические конфликты в Республике Казахстан.

«Внутригосударственные политические разборки в Казахстане, которые фактически привели к смене собственников казахского банка, не могут и не должны влиять на успешную и стабильную работу украинского "БТА Банка". От экономических проблем Казахстана не должен страдать украинский банк и его вкладчики и инвесторы», - заявила Н.СЕРГЕЕВА в комментарии УНИАН.

Она пояснила, что "БТА Банк" (Украина) и "БТА Банк" (Казахстан) - это абсолютно разные и независимые банковские структуры. Они также имеют разные формы собственности: "БТА Банк" (Украина) – это акционерный капитал украинских и зарубежных инвесторов; "БТА Банк" (Казахстан) в свое время был национализирован и принадлежит государству Казахстан.

По словам Н.СЕРГЕЕВОЙ, украинский "БТА Банк" имеет возможность стабильно работать - что подтверждают независимые экспертные оценки, и не зависеть от экономических проблем других стран.

"БТА Банк" (Украина) является открытым акционерным обществом, которое обязано отчитываться перед акционерами, ежегодно публиковать отчетность и так далее. В то время как "БТА Банк" (Казахстан), по сути, находится под управлением чиновников. Топ-менеджмент казахского "БТА Банка" подвержен политической конъюнктуре, что может негативно сказаться на украинских клиентах и вкладчиках банка», - отметила Н.СЕРГЕЕВА.

Как сообщалось, по словам заместителя председателя правления банка Н.СЕРГЕЕВОЙ, 15 июня во время очередного собрания акционеров банка была предотвращена незаконная попытка завладения пакетом акций ОАО "БТА Банк" (Украина) со стороны казахского банка. После того, как это не удалось, в СМИ была размещена ложная информация о несостоявшимся собрании акционеров банка. После этого украинский "БТА Банк" заявил о своем желании сменить имя на «АМТ-банк», чтобы не иметь ничего общего с "БТА Банком" (Казахстан). По информации Н.СЕРГЕЕВОЙ, доля АО «БТА Банк» (Казахстан) в ОАО «БТА Банк» (Украина) составляет 9,9%.

Справка УНИАН. ОАО «БТА Банк» входит в первую 10-ку банков Украины по рейтингу надёжности депозитных вкладов (данные агентства «Кредит-Рейтинг» по состоянию на 03.04.09). По специально разработанной агентством рейтинговой шкале БТА Банку присвоено отметку «4» (максимум «5»), что свидетельствует о высокой надёжности Банка.

ОАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году.

Филиалы и отделения ОАО «БТА Банк» есть в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Днепродзержинске, Кривом Роге, Луганске, Херсоне, Одессе, Мариуполе, Черновцах и Судаке.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 3 млрд. 178 млн. 432 тыс. грн., обязательства – 1 млрд. 646 млн. 256 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 532 млн. 176 тыс. грн., уставный капитал – 1,5 млрд. грн.

Чистая прибыль «БТА Банка» за 2008 год составила 10,664 млн. грн.

АО «БТА Банк» является крупнейшим банком Казахстана. 75,1% акций банка владеет АО "Фонд Национального Благосостояния "Самрук-Казына" (Казахстан), который, в свою очередь, на 100% принадлежит правительству Республики Казахстан.