Председатель Житомирской ОГА Гундич находится с рабочей поездкой в Новоград-Волынском районе

В рамках рабочей поездки Гундич посетит детский сад, где уже завершают реконструкцию.

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня находится с рабочей поездкой в Новоград-Волынском районе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации. Руководитель области осмотрел хирургический корпус Новоград-Волынского горрайонного территориального объединения – объект, который планируют реконструировать в 2018 году за средства Государственного фонда регионального развития.

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Также в рамках рабочей поездки Гундич посетит детский сад, где уже завершают реконструкцию, а также частное предприятие «Галекс-Агро».

Как сообщал УНИАН, в этом году на Житомирщине продолжат реконструкцию объектов за средства Государственного фонда регионального развития в софинансировании с местными бюджетами.