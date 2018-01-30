Председатель Житомирской ОГА Гундич находится с рабочей поездкой в Новоград-Волынском районе
12:56, 30 января 2018Общество
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В рамках рабочей поездки Гундич посетит детский сад, где уже завершают реконструкцию.
Гундич посетит детский сад / oda.zt.gov.ua
Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня находится с рабочей поездкой в Новоград-Волынском районе.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации. Руководитель области осмотрел хирургический корпус Новоград-Волынского горрайонного территориального объединения – объект, который планируют реконструировать в 2018 году за средства Государственного фонда регионального развития.
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Также в рамках рабочей поездки Гундич посетит детский сад, где уже завершают реконструкцию, а также частное предприятие «Галекс-Агро».
Как сообщал УНИАН, в этом году на Житомирщине продолжат реконструкцию объектов за средства Государственного фонда регионального развития в софинансировании с местными бюджетами.
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