Председатель Житомирской ОГА Гундич завтра посетит Радомышльский район с рабочей поездкой

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, в Радомышле Гундич представит нового руководителя райгосадминистрации и проведет личный прием граждан.

Также руководитель области осмотрит объекты, которые строят и восстанавливают за средства Государственного фонда регионального развития, и учреждения, которые планируют реконструировать.

Напомним, 12 января президент Украины назначил нового председателя Радомышльской РГА Светлану Ковальчук.