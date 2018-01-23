Председатель Житомирской ОГА Гундич завтра посетит Радомышльский район с рабочей поездкой
13:19, 23 января 2018Разное
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Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич 24 января посетит Радомышльский район с рабочей поездкой.
Игорь Гундич 24 января посетит Радомышльский район / oda.zt.gov.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.
Как отмечается в сообщении, в Радомышле Гундич представит нового руководителя райгосадминистрации и проведет личный прием граждан.
Также руководитель области осмотрит объекты, которые строят и восстанавливают за средства Государственного фонда регионального развития, и учреждения, которые планируют реконструировать.
Напомним, 12 января президент Украины назначил нового председателя Радомышльской РГА Светлану Ковальчук.
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