Социальный эксперимент: мэр Тростянца перевоплотился в продавца, чтобы услышать честные оценки своей работы (видео)
21:51, 29 января 2018
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Участниками социального эксперимента согласились стать шесть городских голов.
Журналисты начали социальный эксперимент под названием "Мэр под прикрытием". В проекте принимают участие 6 руководителей городов, которые проживут один день в роли рядовых горожан. Первым критику услышал тростянецкий городской голова Юрий Бова.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Он проработал 13 лет в одном кабинете, выиграв 4 выборов подряд. Уверяет, что жителям города нету на что жаловаться.
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Замаскировав лицо, он отправился на городской базар узнавать мнение народа.
По дороге к месту назначения мэр узнает, что жители города довольны тем, как вывозится мусор, а также построением парковых зон.
Так, недавно с самых отдаленных частных районов начали вывозить мусор.
Уже на рынке, мэру жалуются на построение торговых точек, а также на уборную. Также людей не устраивает состояние местных дорог.
Однако, в целом, горожане положительно отзываются о работе городского главы.
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