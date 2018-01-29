Социальный эксперимент: мэр Тростянца перевоплотился в продавца, чтобы услышать честные оценки своей работы (видео)

Участниками социального эксперимента согласились стать шесть городских голов.

Журналисты начали социальный эксперимент под названием "Мэр под прикрытием". В проекте принимают участие 6 руководителей городов, которые проживут один день в роли рядовых горожан. Первым критику услышал тростянецкий городской голова Юрий Бова.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Он проработал 13 лет в одном кабинете, выиграв 4 выборов подряд. Уверяет, что жителям города нету на что жаловаться.

Читайте такжеДважды в одну реку: Штепа планирует снова стать мэром Славянска

Замаскировав лицо, он отправился на городской базар узнавать мнение народа.

По дороге к месту назначения мэр узнает, что жители города довольны тем, как вывозится мусор, а также построением парковых зон.

Так, недавно с самых отдаленных частных районов начали вывозить мусор.

Уже на рынке, мэру жалуются на построение торговых точек, а также на уборную. Также людей не устраивает состояние местных дорог.

Однако, в целом, горожане положительно отзываются о работе городского главы.