Британские инструкторы уже подготовили почти 7 тысяч украинских военных - посол

11:45, 29 января 2018
Общество
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Британские инструкторы уже подготовили почти 7 тыс. украинских военных / фото mil.gov.ua

Инструкторы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в рамках учебно-тренировочной операции «Орбитал» уже подготовили почти 7 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом посол Великобритании в Украине Джудит Гоф сообщила в микроблоге Twitter.

Она отметила, что ей приятно встретиться с британскими военными, которые в рамках операции «Орбитал» улучшают оборонительные навыки украинских военных.

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"Очень приятно встретиться с британскими военными, которые проводят тренинги по оборонным навыкам для украинских вооруженных сил. Почти 7 тыс. украинских военнослужащих прошли эти тренинги", - заявила посол.

Также она отметила, что Британия остается верна в поддержке Украины.

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Теги: #подготовка военных ВСУ#британские инструкторы в ВСУ#военослужащие ВСУ