Британские инструкторы уже подготовили почти 7 тысяч украинских военных - посол
Инструкторы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в рамках учебно-тренировочной операции «Орбитал» уже подготовили почти 7 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом посол Великобритании в Украине Джудит Гоф сообщила в микроблоге Twitter.
Она отметила, что ей приятно встретиться с британскими военными, которые в рамках операции «Орбитал» улучшают оборонительные навыки украинских военных.
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"Очень приятно встретиться с британскими военными, которые проводят тренинги по оборонным навыкам для украинских вооруженных сил. Почти 7 тыс. украинских военнослужащих прошли эти тренинги", - заявила посол.
Также она отметила, что Британия остается верна в поддержке Украины.