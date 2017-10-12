Боевые действия в городских условиях: как украинских курсантов в Одессе учили британские и канадские инструкторы (фото)

14:06, 12 октября 2017
Общество
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Курсанты Военной академии Одессы вместе с британцами и канадцами учились городской войне .

Думская

Две недели курсанты факультетов подготовки специалистов высокомобильных десантных войск, военной разведки и специального назначения Военной академии Одессы тренировались вести боевые действия в городских условиях, передает "Думская".

Как сообщили в вузе, своим опытом с ними поделились инструкторы из состава британской операции ORBITAL и канадской военной тренировочной миссии Operation UNIFIER.

Интенсивные тренировки проходили днем и ночью, военнослужащие отрабатывали индивидуальные и групповые тактические действия, вопросы взаимодействия.

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Офицеры и сержанты Ее Величества отметили энтузиазм и настойчивость со стороны одесских курсантов, их теоретические знания и практические навыки.   

Думская
Думская
Думская
Думская

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Теги: #Одесса учения военные курсанты инструкторы