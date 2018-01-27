Мы его туда не посылали: адвокат осужденного Агеева о позиции РФ по его обмену

Украинская сторона готова обменять Агеева, но только на украинцев, которые сидят в российских тюрьмах.

Российские власти не принимают никакого участия в судьбе россиянина Виктора Агеева, осужденного на 10 лет тюрьмы за участие в террористической организации "ЛНР".

Об этом в интервью Русской службе Би-би-си рассказал адвокат Агеева Виктор Чевгуз.

"Нулевое [участие]. Я встречался с консулами [России] в Киеве, и в Харькове, потому что в ведении [харьковского консульства] пребывает территория Луганской области. Я приходил к ним с письмом о том, что совершил Агеев, просил их решить вопрос о его обмене. … Консул прямо говорит: "Мы не сторона процесса. Чего мы будем его менять? Мы его туда не посылали. Какое мы имеем отношение? Связывайтесь с "ЛНР", - рассказывает он.

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Чевгуз говорит, что отправил письмо в Министерство иностранных дел России, но до сих пор не получил никакого ответа.

По словам адвоката, украинская сторона готова обменять Агеева, но только на украинцев, которые сидят в российских тюрьмах. Чевгуз не сомневается, что обмен состоится.

"Независимо от того, будет апелляция или нет, президент его помилует, если будет договоренность забрать кого-то из наших ребят из российских тюрем. Поэтому есть все перспективы. Он будет обменян, в этом я не сомневаюсь", - рассказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, ранее пленного на Луганщине российского военного Виктора Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы.