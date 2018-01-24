Из-за непогоды в Запорожской области запрещено движение для всех видов транспорта на трех трассах

20:05, 24 января 2018
Общество
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Также остается затрудненным движение на в Херсонской области.

Из-за непогоды в Запорожской области перекрыли три трассы / npu.gov.ua

Из-за резкого усиления ветра на трех автодорогах в Запорожской области запрещено движение для всех видов транспорта.

Как сообщают в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, движение ограничено на автодорогах М-14, Т-811 и Н-30.

"Сейчас из-за усиления порывчастого ветра, который вызывает сильные переметы, запрещено движение всех видов транспортных средств в Запорожской области на автодорогах М-14, Т-811 и Н-30", - сообщили в полиции.

Отмечается, что также затруднено движениепо трассам  М-14 и р-47 в Херсонской области.

Как сообщал УНИАН, из-за непогоды в городке Вилково Одесской области жители уже седьмые сутки остаются без света и тепла. Воду подают по графику.

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