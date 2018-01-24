Из-за непогоды в Запорожской области запрещено движение для всех видов транспорта на трех трассах
20:05, 24 января 2018Общество
393 0
Также остается затрудненным движение на в Херсонской области.
Из-за непогоды в Запорожской области перекрыли три трассы / npu.gov.ua
Из-за резкого усиления ветра на трех автодорогах в Запорожской области запрещено движение для всех видов транспорта.
Как сообщают в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, движение ограничено на автодорогах М-14, Т-811 и Н-30.
"Сейчас из-за усиления порывчастого ветра, который вызывает сильные переметы, запрещено движение всех видов транспортных средств в Запорожской области на автодорогах М-14, Т-811 и Н-30", - сообщили в полиции.
Отмечается, что также затруднено движениепо трассам М-14 и р-47 в Херсонской области.
Как сообщал УНИАН, из-за непогоды в городке Вилково Одесской области жители уже седьмые сутки остаются без света и тепла. Воду подают по графику.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Снегопад в Украине