Удостоверение участника-добровольца АТО получили 9 бойцов из Тернопольщины (фото)

9 бойцов из Тернопольщины получили удостоверение участника-добровольца антитеррористической операции. Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, удостоверение бойцам вручил председатель ОГА Степан Барна, поблагодарив их за то, что стали на защиту территориальной целостности и независимости Украины.

Вместе с тем он отметил, что каждый участник-доброволец антитеррористической операции должен знать какими льготами может воспользоваться, а также где сможет оздоровиться сам или вместе с семьей.

«На уровне областной администрации и областного совета принято положение, которое дает возможность на территории области признавать участников и добровольцев антитеррористической операции. Хотел бы отметить, что практически всеми льготами, которыми пользуются участники боевых действий, участники-добровольцы также пользуются в области», – подчеркнул Барна.

Также он отметил, что ведется активная работа в направлении оздоровления участников боевых действий. «Каждый участник боевых действий, участник-доброволец имеет возможность в заведениях областного совета лечиться и проходить обследование бесплатно за счет областного бюджета. Поэтому хотел бы, чтобы вы пользовались этими возможностями как это уже сделали почти 2 тыс. участников боевых действий добровольцев, которые изъявили желание оздоровиться в наших заведениях. Также у нас много совместных программ с церковью для ребят, которые нуждаются в такой реабилитации. В частности на базе Марийского духовного центра», – отметил руководитель области

В целом в Тернопольской области статус участника-добровольца антитеррористической операции получили более 102 человек.