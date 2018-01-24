В КГГА пообещали и в дальнейшем поддерживать приют для животных "SOS"

В Киеве принята городская целевая программа контроля за содержанием домашних животных и регулирования численности бездомных животных только гуманными методами. Город системно работает над улучшением условий в муниципальном приюте для животных и поддерживает частные приюты. Нападения на приют «SOS» будут тщательно изучены полицией. Об этом во время пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина», посвященной ситуации вокруг приюта, заявил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Андрей Фищук.

Приют для животных «SOS» – первый в Украине, который начал деятельность в 1997 году. К тому времени на месте сегодняшнего убежища на протяжении 55 лет функционировал «Цех по утилизации животных», в котором сотнями тысяч уничтожались бездомные животные.

По информации президента Общества защиты животных «SOS» Тамары Тарнавской, в течение длительного времени приют неоднократно подвергался атакам так называемых «догхантеров»: они отравляли и обстреливали из огнестрельного оружия собак и сам приют, пытались его поджечь.

«Поэтому по инициативе Киевского городского председателя Виталия Кличко 17 января состоялась встреча с президентом Общества защиты животных «SOS» Тамарой Тарнавской и руководителем столичной патрульной полиции Юрием Зозулей. Ситуация с нападениями на приют будет тщательно изучена полицией и проведены соответствующие оперативно-розыскные и профилактические действия», – отметил Андрей Фищук.

По словам директора Департамента, в столице принята городская целевая программа контроля за содержанием домашних животных и регулирования численности бездомных животных исключительно гуманными методами.

«Городская власть оказывает активную поддержку трем крупнейшим приютам: «SOS» в Пирогово, «Киевскому обществу защиты животных» (приют в Гостомеле), «Благотворительному фонду «Сириус» (с. Федоровка). В частности, выделяются средства на закупку кормов для животных. С прошлого года Киев увеличил общую помощь этим трем приютам до 800 тысяч гривен в год», – сказал Андрей Фищук.

Заместитель руководителя Киевского инвестиционного агентства Богдан Черной опроверг слухи, что якобы есть планы снести приют и построить на его месте горнолыжный курорт.

«Территория, где он может быть реализован, не готова, поскольку граничит с мусорным полигоном, а самому убежища в коем случае ничего не угрожает, потому что он расположен на расстоянии 300 метров от участка возможного строительства», – сказал Богдан Черной.