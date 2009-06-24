Луценко летит в Брюссель

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 25-26 июня примет участие в работе международного форума в Брюсселе.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в частности, Ю.ЛУЦЕНКО выступит с докладом на семинаре, посвященном вопросам миграции и безопасности, где будет председательствовать вице-президент Еврокомиссии Жак БАРРО.

Глава МВД также примет участие и будет председательствовать во время заседания круглого стола на тему: «Европейское будущее Украины».