Прогноз погоды на 22-26 ноября

Завтра в Украине ожидается облачная погода. Преимущественно без осадков, только в западных областях местами небольшой дождь. Ночью и утром в западной половине местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в восточной части 1-6° мороза; днем 3-8° тепла, в западных, южных областях и в Крыму местами 9-13°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

23-24 ноября - облачно с прояснениями. В восточных областях, Крыму и Приазовье без осадков; в западных областях местами небольшой дождь; на остальной территории временами дождь (только ночью 23 ноября без существенных осадков). Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, 23 ноября в южной части и в Прикарпатье местами порывы 15-20 м/с. Температура в восточной части ночью 23 ноября 0-5° мороза, 24 ноября 0-5° тепла, днем 2-7° тепла; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 5-10°, на юге до 13-16°.

25-26 ноября - без существенных осадков. Температура ночью 1-7° тепла, 25 ноября на юге до 11°; днем 5-10° тепла, в южной части и западных областях 8-14°.

В Киеве и области в среду ожидается облачная погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по области туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6°; по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.

23-24 ноября - облачно с прояснениями. Днем 23 ноября и ночью 24 ноября дождь, в остальное время без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 5-10°.

25-26 ноября - без существенных осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.