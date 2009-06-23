Кто вынес через форточку компьютеры горсовета?

В минувшие выходные ночью злоумышленник похитил из трех кабинетов Верхнеднепровского городского совета системные блоки компьютеров и другие комплектующие.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.

Как выяснилось, вор проник в помещение городского совета через форточку в окне. Милиция установила и задержала злоумышленника – 36-летнего мужчину.

Орудия преступления – отвертка и металлический ломик изъяты. Теперь по данному факту следственным отделом Верхнеднепровского райотдела милиции возбуждено уголовное дело.