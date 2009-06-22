Открылся первый в Украине музей Холокоста

Сегодня в доме №111 по улице Малая Арнаутская Одессы открыт первый в Украине музей Холокоста.

Как передает корреспондент УНИАН, музей создан в основном из экспонатов, принесенных бывшими узниками. Здесь будут храниться вещи узников, выдержки из различных публикаций, приказы оккупационных властей, а также документальные фотоматериалы.

По словам председателя Ассоциации узников гетто и концлагерей Роман ШВАРЦМАНА, «сейчас все экспонаты занимают четыре комнаты, но в дальнейшем музейные площади будут расширены за счет расположенных соседних нежилых помещений - музей должен стать школой для молодежи, чтобы Холокоста больше не было никогда, ни для одного из народов».

Он напомнил, что в годы минувшей войны от рук гитлеровцев погибло около 3 миллионов евреев, проживавших на территории бывшего СССР.