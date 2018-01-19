На трассе Киев-Одесса образовалась многокилометровая пробка (фото)

15:55, 19 января 2018
Общество
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Пробка образовалась возле Ксаверовки, за 100 км от Киева.

На трассе Киев-Одесаутворився многокилометровая пробка / фото ТСН

На трассе "Киев-Одесса" вблизи Ксаверовки, около 100 км от Киева, образовалась пробка протяженностью в несколько километров.

На въезде в Ксаверовку полиция блокирует движение грузовиков, позволяя проехать 1-2 машине раз в определенный промежуток времени. Из-за того, что другие фуры не паркуются вдоль дороги, а занимают все три полосы движения, и возникла пробка, сообщает ТСН.

Для уборки снега на трассе Киев-Одесса была задействована техника подразделений ГСЧС из соседних регионов. В частности тягачи и гусеничная техника.

Затор образовался возле Ксаверовки, за 100 км от Киева \ фото ТСН

Напомним, вчера из-за сложных погодных условий движение по этой трассе было запрещено.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодня в восьми областях действует ограничение движения для большегрузного транспорта.

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