На трассе Киев-Одесса образовалась многокилометровая пробка (фото)

На трассе "Киев-Одесса" вблизи Ксаверовки, около 100 км от Киева, образовалась пробка протяженностью в несколько километров.

На въезде в Ксаверовку полиция блокирует движение грузовиков, позволяя проехать 1-2 машине раз в определенный промежуток времени. Из-за того, что другие фуры не паркуются вдоль дороги, а занимают все три полосы движения, и возникла пробка, сообщает ТСН.

Для уборки снега на трассе Киев-Одесса была задействована техника подразделений ГСЧС из соседних регионов. В частности тягачи и гусеничная техника.

Напомним, вчера из-за сложных погодных условий движение по этой трассе было запрещено.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодня в восьми областях действует ограничение движения для большегрузного транспорта.