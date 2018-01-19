46 освобожденных украинских пленных с Донбасса остаются в медучреждениях Киева
Еще 9 человек отправлены для дальнейшего лечения в регионы, остальные – уже покинули медицинские учреждения.
На сегодняшний день 46 освобожденных украинських заложников продолжают находиться в медицинских учреждениях столицы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции руководитель офиса Уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Наталия Зарецкая.
«На сегодняшний день 46 человек, как военных, так и гражданских освобожденных после вынужденной изоляции, продолжают находиться в медицинских учреждениях Киева. Основная цель их пребывания - это, безусловно, восстановление здоровья и проведение комплекса постизоляционной разгрузки. Это специфические реабилитационные мероприятия, которые проводятся именно в отношении находившихся в условиях вынужденной изоляции», - пояснила она.
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Зарецкая отметила, что еще 9 человек направлены для дальнейшего лечения в регионы, остальные - уже покинули медицинские учреждения.
Также, по ее словам, постизоляционную помощь предлагают и предоставляют в полном объеме всем военным, а также она предложена всем гражданским.
Напомним, 28 декабря 2017 года президентский самолет с освобожденными 73 украинскими заложниками из плена контролируемых Россией боевиков приземлился в аэропорту «Борисполь».
Прибытие самолета из Харькова транслировали украинские телеканалы.
Вместе с освобожденными украинцами на борту самолета летел президент Украины Петр Порошенко.
Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.