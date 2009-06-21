Ремонт лифтов будет проплачен из бюджета Киева

Средства на ремонт лифтов жилых домов киевские власти планируют выделить в июле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на минувшей неделе сообщил журналистам первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Комментируя ситуацию об отключении в столице более 150 лифтов по результатам проверки, осуществленной Госгорпромнадзором, А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что ситуация сейчас изучается и выясняются причины запрета на эксплуатацию этих лифтов. В ближайшее время будет проведено специальное совещание по этому вопросу при участии ответственных лиц из районов столицы и представителей Госгорпромнадзора.

Он также сообщил, что на ремонт лифтов в бюджете города на этот год заложено 40 млн. грн. “Но они каким-то образом занесены в четвертый квартал. Потому я уже дал поручение еще неделю назад эти 40 млн. грн. приблизить начиная с июля”, - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Это, по его словам, позволит выполнить те нужные срочные работы по ремонту лифтового хозяйства, по поводу которых сделаны замечания Госгорпромнадзора, и снять их.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в Госгорпромнадзоре сообщили, что приостановлена работа 152 лифтов из 195 проверенных в жилом фонде Подольского, Святошинского и Оболонского районов столицы. Привлечены к административной ответственности 59 человек.

Проверки обнаружили самые типичные нарушения нормативно-правовых актов по охране труда во время эксплуатации лифтов: владельцы не проводят экспертные обследования лифтов, отработавших нормативный срок (25 лет); лица, ответственные за организацию эксплуатации лифтов, не проходят соответствующее обучение и проверки знаний по охране труда; машинные помещения не ремонтируются; освещение шахт неисправно и т.д.

Продолжаются проверки лифтового хозяйства Оболонского района.

По информации заместителя председателя Госгорпромнадзора Степана ДУНАСА, ежегодно в Киеве растет количество отработанных лифтов на 600-800 единиц. В настоящее время из 20 тысяч лифтов жилого фонда столицы свыше 6 тысяч отработали более 25 лет.

В целом в многоэтажках Украины эксплуатируется около 96 тысяч лифтов, из которых свыше 34 тысяч отработали допустимый срок.