120 студентов прошли спецподготовку, чтобы патрулировать пляж

Винницкие пляжи этим летом будут патрулировать более 120 студентов, которые прошли специальную подготовку.

Как сообщили УНИАН в отделе по делам семьи, молодежи и туризма Винницкого городского совета, основной функцией «Пляжного патруля» является поддержка общественного порядка и повышение безопасности отдыхающих. Координирует деятельность студенческих отрядов отдел по делам семьи, молодежи и туризма горсовета.

Студенты обязательно проходили необходимый инструктаж, после чего вошли в специализированный отряд содействия деятельности правоохранительных органов (бывшие дружинники).

В отделе по делам семьи, молодежи и туризма Винницкой городской заверили, что такой патруль будет на каждом из пяти пляжей Винницы.

Этим летом, кроме обычного патрулирования пляжей, молодежь будет проводить спортивно-оздоровительные мероприятия и интересные программы для досуга.

Как сообщал УНИАН, “Пляжный патруль” в Виннице был введен в 2007 году по инициативе городского председателя Владимира ГРОЙСМАНА.