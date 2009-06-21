Солдат, защищавших Чернигов в 1941 г., завтра перезахоронят

В Чернигове 22 июня, в День скорби и памяти жертв войны в Украине, состоится перезахоронение воинов, погибших во время защиты областного центра Черниговской области от немецко-фашистских захватчиков осенью 1941 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель городского председателя – управляющий делами исполкома Станислав ВИХРОВ.

"Церемония состоится по военному уставу, воинов похоронят в отдельном секторе на городском кладбище", - сказал он.

С.ВИХРОВ уточнил, что останки 14 защитников Чернигова выявила группа местных поисковцев. Среди военных были идентифицированы останки старшего военного техника Алексея Анабьева родом из Ровенской области. Исследователи установили, что все военнослужащие погибли в первой половине сентября 1941 года, защищая город от вторжения фашистских захватчиков.

Ожидается, что на церемонию перезахоронения прибудут родственнике А.Анабьева, в частности, дочь, которая длительное время разыскивала сведения о своем отце.