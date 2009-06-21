На шахте в Макеевке в связи с пожаром эвакуируют 80 горняков

В Макеевке Донецкой области на шахте «Северная» (ГП «Макеевуголь») в связи с пожаром проводится эвакуация 80 горняков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке.

Пожар возник сегодня в 18.12 в главной вентиляционной магистрали западного крыла шахты. В момент аварии под землей находилось 80 человек, которых в данное время поднимают на поверхность.