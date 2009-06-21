Кабмин займется газом и футболом

Внеочередное заседание Кабинета министров Украины состоится 22 июня в 13:00.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.

Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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Как сообщал УНИАН, 22 июня правительство планировало рассмотреть вопрос об усовершенствовании механизмов внутренних расчетов за природный газ, а также изменения к Государственной целевой программе по подготовке и организации проведения в Украине Чемпионата Европы по футболу 2012 года.