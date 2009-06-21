Сотрудники милиции предотвратили побег из киевского СИЗО

Вчера сотрудники милиции, охраняющие ГУ МВД Украины в Киевской области, предотвратили попытку побега заключенного из Лукьяновского следственного изолятора (СИЗО №13).

Как сообщил УНИАН начальник Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Киевской области Николай ЖУКОВИЧ, 20 июня приблизительно в 16.00 один из охранников автобазы, которая примыкает к территории СИЗО, услышал выстрелы, а затем увидел окровавленного человека, бежавшего от изолятора по территории базы. На вопрос охранника беглец ответил, что он идет из мастерских, однако поскольку в это время местерские автобазы не работали, охранник не поверил и задержал мужчину, применив физическую силу.

По словам Н.ЖУКОВИЧА, приблизительно через 10 минут к месту происшествия прибыли сотрудники Департамента по вопросам исполнения наказаний, которые забрали заключенного, у которого нашли «заточку».

Обстоятельства побега выясняются.

Беглец (1976 года рождения) обвиняется в преднамеренном убийстве, добавил Н.ЖУКОВИЧ.