Киевсовет забрал у Печерского райсовета спорный участок

Киевсовет прекратил Печерскому райсовету право постоянного пользования земельным участком площадью 0,465 га по адресу: бульвар Леси Украинки, 5а.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли на заседании сессии Киевсовета 18 июня.

Указанный земельный участок был отведен Печерскому райсовету решением сессии Киевсовета от 10 июля 2003 г. для строительства, эксплуатации и обслуживания жилого дома со встроенными помещениями. Землю предусматривается отнести к землям запаса жилой и общественной застройки Киева.

В обосновании решения отмечается, что земельный участок, сейчас свободный от капитальной застройки, будет возвращен в фонд города, “учитывая многочисленные жалобы граждан”.