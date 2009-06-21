Скоростные пассажирские перевозки обещают ввести до 2012 года

Скоростные пассажирские перевозки по украинским железным дорогам будут введены до 2012 года.

Об этом заявил генеральный директор «Укрзалізниці» Михаил КОСТЮК в интервью «Зеркалу недели» .

“Кризис научил нас использовать имеющуюся инфраструктуру, он же подтолкнул к поиску ресурсов на приобретение подвижного состава, что еще до 2012 года обеспечит нам ускоренный проезд со скоростью 160 километров в час”, - сказал М.КОСТЮК. По его словам, этого вполне достаточно, чтобы добраться до Киева из Львова за 4 часа, из Харькова — за 3 часа 50 минут из Донецка — за 5,5 - 6 часов. “Это реальная перспектива, и над ее осуществлением мы уже работаем“, - отметил гендиректор.

Он рассказал, что для этого с главных направлений будут сняты большегрузные железнодорожные составы, для которых будут определены другие оптимальные маршруты с соответствующим техническим состоянием, а на высвобожденных, так называемых хребтовых направлениях будет организовано ускоренное движение пассажирских поездов. Кроме того, железнодорожники намерены наладить в Украине производство современного, экономичного подвижного состава с помощью определенного мирового бренда, который по соотношению цена - качество удовлетворил бы отечественные потребности.

Вместе с тем М.КОСТЮК отметил, что в ближайшие годы на железной дороге не следует ожидать революционных изменений. По его словам, в Украине 23 тыс. км железнодорожных путей, из которых ежегодно нуждаются в полной модернизации по меньшей мере 700 км, чтобы не произошло обвального ухудшения состояния. Еще 2 тыс. км колеи из года в год требуют в ремонта и несмотря на объективные трудности, железнодорожники четко с этим справляются.

“Только так можно быть уверенным, что железная дорога будет работать в стабильном режиме”, - отметил М.КОСТЮК.