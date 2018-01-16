Вспышка кори в Украине: что нужно знать о коварной болезни (видео)

С начала года корью в Украине заболело 1 285 человек – 856 детей и 429 взрослых. Один случай закончился летально – в Одесской области умер ребенок. Самые высокие показатели заболеваемости – в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях.

Корь считается опасным вирусным заболеванием, инкубационный период которого составляет от 7 до 17 дней. Вирус передается через нос, рот или глаза. Симптомами болезни является сыпь, очень высокая температура, головная боль, тошнота, бронхит. При первых же признаках кори необходимо обратиться к врачу.

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90% людей без прививки заболеют корью, если рядом есть инфицированный. Только вакцина может защитить от болезни и тяжелых осложнений. По данным министерства здравоохранения, по состоянию на 1 января в Украине в наличии было 516 тысяч единиц вакцины против кори.