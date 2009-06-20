Литвин приедет отмечать годовщину битвы под Берестечком
00:16, 20 июня 2009Общество
990 0
В планах литургия и пресс-конференция
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в воскресенье, 21 июня, примет участие в мероприятиях, посвященных 358-й годовщине битвы под Берестечком (Волынская область).
Об этом сообщает пресс-служба ВР.
Программой поездки запланировано участие В.ЛИТВИНА в Литургии и Вселенской панихиде с участием Патриарха Киевского и всей Русы-Украины ФИЛАРЕТА, духовенства Ровенской епархии УПЦ-КП и соседних областей;
В.ЛИТВИН примет участие в шествии от храмовой части к памятнику украинским казакам и крестьянам.
Также предусмотрена пресс-конференция В.ЛИТВИНА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter