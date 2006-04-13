В Украине пройдут дожди

Завтра на территории Украины сохранится облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, в южной части и восточных областях без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывистый.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью будет составлять 3-8° тепла, днем - 10-15°, в южной части местами - 16-18°; в западных областях ночью - от 2° тепла до 3° мороза, днем - 6-11°тепла.

15-16 апреля переменная облачность. Без осадков, только в прикарпатских, северных, центральных и восточных областях 15 апреля небольшие дожди. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-6° тепла, в западных, а 16 апреля и в северных областях - местами 1-3° мороза; днем - 10-15° тепла, на юге - до 18°.

17-18 апреля в западной части дожди, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью - 3-8° тепла, днем - 12-17°.

В Киеве и области 14 апреля облачная погода с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10м/с. Температура в Киеве ночью - 5-7° тепла, днем - 11-13°, по области ночью - 3-8° тепла, днем - 10-15°.

15-16 апреля переменная облачность. Без осадков, лишь ночью и утром 15 апреля небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-6° тепла, 16 апреля - местами 1-3° мороза, днем - 10-15° тепла.

17-18 апреля преимущественно без осадков. Температура ночью - 3-8° тепла, днем - 12-17°.