В Генштабе создали Совет для перехода резервистов от обязательной службы к контрактной

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины создали Совет резервистов, который будет заниматься вопросами перехода от обязательной службы в военном резерве к контрактной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута.

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"Сейчас ведется работа по переходу от обязательной службы в резерве к добровольной с подписанием контракта о службе в военном резерве. С целью совместной обработки путей такого перехода, поиска весомых стимулов для заключения контрактов о службе в военном резерве при Генеральном штабе Вооруженных сил Украина создали Совет резервистов Вооруженных сил Украины», - заявил Праута.

По его словам, Совет уже начал разработку законопроекта о социальных льготах и гарантиях резервистам по контракту.

Вместе с тем Праута сообщил, что сейчас в ВСУ - почти 140 тысяч резервистов.

«В Вооруженных силах Украины проходят службу в оперативном резерве около 140 тысяч резервистов. Подавляющее их большинство - бывшие мобилизованные с боевым опытом, которые после завершения срока службы причислены к оперативному резерву, что является обязательным во время особого периода", - добавил представитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, в ноябре было назначено нового командующего сил АТО.