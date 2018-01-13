Вчера на Житомирщине провели фестиваль колядок и щедривок «Рождественская гостина приглашает». Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль состоялся 12 января в Емильчинском Доме культуры.

На фестиваль, кроме его участников, прибыли также руководители областного совета и района, жители Емильчинской общины.

Щедровали и колядовали фольклорные коллективы и исполнители Емильчины. Всего участие в фестивале приняли 125 человек, из них 25 детских коллективов и 3 взрослых.

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Как уточнили УНИАН в пресс-службе Житомирского областного совета, среди прочего, на фестивале было вручено удостоверения и нагрудные знаки «Мать-героиня» шестерым многодетным матерям, которые воспитали пять и больше детей, создали им надлежащие условия для интеллектуального, физического и духовного развития.

Вручая награды, председатель областного совета Владимир Ширма поздравил матерей с получением государственных наград и поблагодарил их за материнский подвиг.

«Пусть дети всегда радуют своих матерей вниманием, добрым и искренним словом, отдавая любовь, с которой их вырастили и воспитали», - сказал в частности он.